Sommer: «Non la migliore Inter, partita diversa. Difeso bene»

Sommer stavolta non è riuscito a tenere la porta inviolata in Inter-Genoa, ma va lo stesso a parlare nelle interviste. Lo ha appena fatto nella diretta di Inter TV.

VINTO ANCORA – Yann Sommer commenta il 2-1 di Inter-Genoa: «Non è stata una partita semplice, però abbiamo tenuto fino all’ultimo e questo è un bene. Abbiamo avuto delle difficoltà, non è stata una grandissima prestazione da parte nostra però era molto importante portare a casa i tre punti. Il Genoa? È una buona squadra, corrono molto e fanno buon pressing e duelli. Hanno tanti lati positivi, sapevamo che sarebbe stata dura e che avrebbero fatto tanti cross e duelli. In molte situazioni abbiamo fatto bene, è stato un bene aver segnato due gol nel primo tempo per entrare meglio nel secondo. Una partita dura contro un avversario forte. Era diversa dal solito, perché abbiamo avuto delle difficoltà, ma era importante. Possiamo dire che non sia stata la nostra migliore performance, ma nel secondo tempo abbiamo difeso bene. Abbiamo concesso dei cross, ma alla fine abbiamo difeso bene e questo ci dà fiducia per le prossime partite. Dove dobbiamo lottare per ogni punto. Il pubblico? È incredibile, San Siro è bellissimo. Sono contento di giocare qui ogni due settimane».