Gilardino: «Inter brava a ripartire. Colti impreparati. Episodi un po’ così»

Buona prestazione del Genoa che si presenta a San Siro cercando di tenere testa all’Inter. Alberto Gilardino spiega le sue sensazioni al termine del match su Dazn.

MERITI E DELUSIONE – Un po’ di delusione in casa Genoa che riesce ad accorciare le distanze con l’Inter ma non ad andare oltre. Così Alberto Gilardino sulla sfida persa a San Siro: «L’Inter è molto brava, oltre che in tante altre cose, anche a ripartire e stasera ci siamo fatti trovare in maniera un po’ preparata. Dispiace per gli episodi. La squadra ha lavorato molto bene, ha fatto un secondo tempo di personalità e coraggio. Ho inserito quattro attaccanti per riprenderla. C’era la volontà mia e dello staff di improntare la partita in un certo modo. Va il merito ai ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. Dispiace per degli episodi, che sono stati un po’ così».

ATTACCO – Gilardino si sofferma sul suo attaccante: «Retegui? Nelle strategie delle partite iniziali devo cercare equilibrio. Sicuramente con un giocatore più vicino a lui è più libero di attaccare l’area e di lavorare meno fuori l’area e di occuparsi di più della parte laterale. Però ha margini di miglioramenti importanti, sta già facendo vedere grandi cose e penso proprio che possa essere l’attaccante della Nazionale».

MODULO – Gilardino continua su Inter-Genoa: «Seguo il modulo di Inzaghi? Mi piace interpretare questo modulo con coraggio anche in base agli interpreti. Con le due punte e i quinti che lavorano con ampiezza e pronti a dare pressione. Abbiamo giocato palla a terra e siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Inter grazie a queste trame. Credo che siamo maturati abbiamo acquisito consapevolezza. dopo il 2-0 non ci siamo slegati e abbandonato la partita. Siamo rimasti in gara e a fine primo tempo ho parlato con i ragazzi, cercando di motivarli nel provarci. Gli ho detto che bastava un gol per poterla riaprire e così è stato. Potevamo anche andare a pareggiarla con un po’ più di concretezza e lucidità. Ringraziamo i tifosi per stasera ma anche per tutto quello che ci danno».