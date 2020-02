Skriniar: “Lazio-Inter partita difficile ma bella! Immobile? AggressivitÃ ”

Skriniar: “Lazio-Inter partita difficile ma bella! Immobile? Aggressività”

Milan Skriniar prima Lazio-Inter, decisiva per la corsa scudetto, ai microfoni di “Inter TV” ha detto la sua riguardo l’importante sfida di questa sera contro i biancocelesti, considerando le difficoltà di affrontare un giocatore come Ciro Immobile.

LAZIO-INTER – Milan Skriniar inizia parlando soprattutto della partita di questa sera, presentando il match e dunque le possibili difficoltà: «Mi aspetto una partita difficile ma bella: diversa dalle altre. Dobbiamo dimostrare che squadra siamo e che livello siamo».

SU IMMOBILE – Skriniar parla dell’avversario più temuto questa sera, ovvero Ciro Immobile: «Come fermare Immobile? Bisogna stare attenti, dobbiamo essere aggressivi e dobbiamo parlare. Spero di fare bene».

IMPEGNI RAVVICINATI – Skriniar conclude parlando degli impegni ravvicinati: «Tanti impegni? Non c’è tanto tempo per recuperare le energie, ognuno di noi è contento quando ci sono tante partite, abbiamo giocatori forti e questo non è un problema».