Skriniar: «Inter, vogliamo i tre punti! Dimostriamo di essere forti»

Milan Skriniar prima di Sampdoria-Inter in programma alle 12:30 allo stadio Marassi di Genova, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua riguardo la partita.

DA EX – Skriniar prima di Sampdoria-Inter ha parlato dell’importanza della sfida di oggi: «Oggi campo difficile, dobbiamo entrare nel vivo della partita dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo essere cattivi e fare noi la partita. Allungare dalla Juventus? Questo non ci carica, noi abbiamo iniziato bene questa stagione e dopo la sosta sarà importante guadagnare questi tre punti, dobbiamo dimostrare sul campo che siamo i Campioni d’Italia. Stanchezza? Non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo dimostrare di essere forti».