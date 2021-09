Skriniar: «Dimostrare che siamo l’Inter e che siamo Campioni d’Italia!»

Skriniar sarà titolare quest’oggi in Sampdoria-Inter (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV la gara delle ore 12.30 al Ferraris, che fa ripartire la Serie A dopo la sosta per le nazionali.

RITORNO IN CAMPO – Milan Skriniar presenta Sampdoria-Inter su Inter TV: «Dopo due vittorie che abbiamo fatto nelle prime due partite è importante dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Soprattutto dopo la sosta per le nazionali è importante vincere. Già tanti gol di testa? Sicuramente anche questo è un aiuto per noi. Abbiamo giocatori che lo sanno bene, è buono: siamo contenti per questo, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo anche oggi. Come si ferma la Sampdoria? Hanno buoni giocatori, è una buona squadra ma dobbiamo guardare a noi stessi e dimostrare che siamo l’Inter e siamo Campioni d’Italia».