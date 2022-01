Skriniar: «Così più difficile anche per gli avversari. Gol? Serviva vincere»

Anche Skriniar ha fatto gol e parlato nel post partita di Inter TV dopo il match contro la Lazio. Ecco la valutazione del giocatore per la sfida che ha aperto il 2022 nerazzurro al Meazza.



GRAN VITTORIA! – Ecco le parole di Milan Skriniar dopo Inter-Lazio: «Gol tutti decisivi non lo so, però sono contento se riesco a segnare e aiutare la squadra. Oggi era importante vincere, sono contento per il gol e il grande assist di Alessandro Bastoni. Bellissimo, so che lui ha questo cross e l’ha fatto vedere tante volte, non solo quest’anno ma anche nei precedenti. Ha un gran piede, l’ha messa benissimo dentro e sono contento di essere riuscito a segnare. Pagargli una cena? Non esageriamo (ride, ndr). Il mister vuole mobilità, penso che finora lo stiamo facendo molto bene. Sicuramente vogliamo continuare così, anche per gli avversari è più difficile marcarci».

RIVINCITA – Skriniar parla della Lazio: «Una squadra forte, l’avevamo visto già dall’andata. Sono contento che i tre punti siano rimasti a casa, dobbiamo continuare a lavorare e vincere le partite. Tensione per la Supercoppa Italiana? Da domani sicuramente sì, stasera godiamoci la vittoria. Il gol subito? Abbiamo fatto un errore, posso dire non solo noi difensori ma tutta la squadra. Magari poteva esserci uno davanti alla palla quando la giocano subito in avanti, potevo scattare in avanti ma pensavo ci fossero Stefan de Vrij e Samir Handanovic. È un errore da parte della squadra, sicuramente potevamo fare meglio ma anche oggi abbiano tenuto carattere e preso i tre punti».