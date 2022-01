Inzaghi: «Visto il mio calcio sul 2-1! Non era semplice, dispiace per il gol»

Inzaghi è stato intervistato da Inter TV dopo il suo secondo incontro da ex contro la Lazio, posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Ecco come l’allenatore si è espresso al termine della partita vinta 2-1.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla dopo Inter-Lazio: «Io penso di sì, con la fase difensiva da parte di tutti che parte dagli attaccanti. Stasera abbiamo vinto una partita importante, ci dispiace aver preso gol in una situazione che abbiamo visto tutti. Ci prendiamo questa vittoria al rientro dopo venticinque giorni che non si giocava, era una partita importantissima da vincere stasera. Si è visto il calcio di Inzaghi nel 2-1? Sì, diciamo di sì. Abbiamo fatto gol da terzo a terzo: io chiedo quello. Hanno segnato Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco da terzi, è una caratteristica che chiedo e ho la fortuna di avere questi giocatori importanti che mi stanno dando soddisfazioni».

LA CLASSIFICA – Inzaghi parla del valore della vittoria per l’Inter dopo i due successi del Milan: «Senz’altro. Abbiamo avuto il rinvio della gara, stasera rientravamo contro una squadra che sta bene fisicamente ed è stata molto bene in campo nel secondo tempo, ma non ci siamo disuniti e abbiamo vinto meritatamente. La Supercoppa Italiana? Abbiamo due giorni e mezzo per prepararla nel migliore dei modi, è questo il nostro obiettivo. La Lazio? Una squadra forte, di qualità, che è stata molto bene in campo. Se vai ad analizzare i numeri penso che la vittoria sia stata molto meritata, ma non era semplice soprattutto per il rientro dopo venti giorni. Sono molto soddisfatto».