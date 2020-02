Ronaldo: “Juventus-Inter? SarÃ  gara fantastica. Vogliamo fare risultato”

Ronaldo: “Juventus-Inter? Sarà gara fantastica. Vogliamo fare risultato”

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo, nel corso di una lunga intervista concessa a “Sky Sport” ha parlato di Juventus-Inter, sfida al vertice in programma domenica alle 20:45. Partita di cartello che, a causa dell’emergenza coronavirus, verrà giocata a porte chiuse.

GRANDE PARTITA – Cristiano Ronaldo è carico in vista di Juventus-Inter, gara al vertice in programma domenica alle 20:45. L’attaccante bianconero paragona la sfida tra le due squadre a Barcellona-Real Madrid, sfida iconica del campionato spagnolo che si giocherà proprio domenica: «Juventus-Inter? È una grande partita, è come Barcellona-Real Madrid, che giocheranno domenica. È bello giocare partite così, contro l’Inter, il Milan o la Lazio. Sono tutte grandi partite, che ai giocatori piace giocare. Contro l’Inter sarà una gara fantastica, contro un allenatore ed una squadra fantastica. Ma cercheremo di fare un grande risultato. Non siamo felici perché i tifosi non ci saranno, siamo dispiaciuti ma le responsabilità restano le stesse. Dobbiamo vincere, giochiamo in casa e spero che la Juve possa fare un grande risultato. Porte chiuse? Sarà strano giocare una partita così importante in uno stadio senza tifosi, non è bello ma la salute è importante. Se è stato deciso che giocare a porte chiuse è la soluzione più sicura dobbiamo rispettarla».