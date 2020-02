Zanetti: “Getafe squadra insidiosa, l’Inter la rispetti. Periodo…”

Zanetti, vice president dell’Inter, ha parlato a Inter TV a seguito del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue parole sul Getafe, prossimo avversario nella competizione UEFA, ma anche sul momento della squadra prima del derby d’Italia di domenica con la Juventus.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Così Javier Zanetti a Inter TV dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League: «Credo che la cosa più importante era passare il turno. Ieri la squadra ha fatto un’ottima partita, che ci ha permesso di arrivare a questa fase. Abbiamo preso il Getafe, che è una squadra molto insidiosa: ci prepareremo al meglio, come in tutte le partite. Non ci sono precedenti però è sicuramente una squadra da rispettare molto. È quinta in classifica nella Liga, credo che ci sarà da affrontare una squadra con molta concentrazione. Prendono pochi gol, come ho detto prima la affronteremo al meglio. È una squadra molto fisica, come la tradizione delle squadre spagnole fa molto possesso palla: dobbiamo stare attenti».

IL MOMENTO – A Zanetti viene chiesto se per Inter-Getafe è un problema avere la prima in casa: «Credo che non dobbiamo guardare su questo fatto qui, dobbiamo fare entrambe le partite con la massima concentrazione. Vogliamo arrivare fino in fondo e dimostrarlo dalla prima partita. Inter-Ludogorets? Non era una partita semplice, per tutto quello che succedeva all’esterno. Però credo che l’abbiamo approcciata bene, i ragazzi che giocavano di meno hanno dimostrato di tenerci. Siamo un gruppo che ha approcciato bene alle grandi sfide di questo periodo, vogliamo puntare su tutto. È molto importante che il gruppo sia al completo a disposizione, speriamo che il lavoro che fa il mister con tutto il suo staff possa dire questo».