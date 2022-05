Quagliarella: «Motivazioni? So che posso dare una mano ai più giovani!»

Quagliarella ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria, ultima partita di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni

MOTIVAZIONI – Fabio Quagliarella parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria: «Con il presidente ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima, l’obiettivo era salvarsi. In settimana parleremo ma non dovrebbero esserci grossi problemi. So benissimo che comunque ho 39 anni, non posso pretendere di giocare 38/40 partite, quindi sono molto sereno. So che posso dare una mano allo spogliatoio, ai compagni più giovani. Quello che ho fatto anche quest’anno. A me piace fare i fatti ma è arrivato il momento di parlare con i più giovani. Ci siamo compattati e abbiamo raggiunto una salvezza importante. Io come Ibrahimovic? Noi più esperti siamo chiamati a fare anche questo ma vogliamo dare il nostro contributo anche in campo. Mourinho? Ho visto quello che ha detto e infatti poi l’ho ringraziato. Lo ringrazio perché mi fa sempre dei bei complimenti. Quando trovi le motivazioni è perché percepisci che fisicamente stai bene, che puoi dare ancora una grossa mano quello dà lo stimolo. Quando faccio un bel gol me lo rivedo volentieri. Il gol più bello? Sono diversi l’uno dall’altro, faccio fatica a scegliere. In campo è difficile poter fare determinate esecuzioni quindi la difficoltà di decidere in una frazione di secondo è quello che mi piace di più».