Inzaghi: «Rammarico per una partita. Correa? Arma non usata a pieno»

Inzaghi ha parlato a Inter TV nel post partita dell’incontro con la Sampdoria, l’ultimo di questa stagione. L’allenatore ha commentato l’epilogo della Serie A e il risultato.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Il giudizio di Simone Inzaghi dopo Inter-Sampdoria: «Ho il rammarico per come è andata la prima partita col Liverpool, perché i ragazzi per come l’hanno interpretata avrebbero meritato altro. Nelle ultime partite abbiamo fatto tre punti in più del Milan, quel distacco iniziale è costato. Abbiamo comunque fatto un ottimo percorso. Joaquin Correa? Senz’altro è un’arma che purtroppo non abbiamo potuto utilizzare a pieno quest’anno, perché ha avuto due problemi che l’hanno frenato. Insieme agli altri quattro attaccanti ha fatto il suo lavoro, siamo il miglior attacco e la miglior difesa del campionato primi in tantissime classifiche. Come detto prima è stato un grande percorso. Se guardiamo il finale sotto la curva, lo stadio e la serata di undici giorni fa a Roma sono ricordi che rimarranno dentro me e penso anche i miei ragazzi».