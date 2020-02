Pioli: “Tre minuti di rimpianti, peccato uscire sconfitti da una partita cosÃ¬!”

Pioli: “Tre minuti di rimpianti, peccato uscire sconfitti da una partita così!”

Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, sfida vinta dai nerazzurri che ora si trovano primi in classifica insieme alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni

POCO LUCIDI – Stefano Pioli analizza in conferenza stampa la cocente sconfitta del suo Milan nel derby con l’Inter: «Nei tre minuti in cui l’Inter è rientrata in partita la squadra non è stata capace di reagire in modo lucido, come invece avevamo fatto nel primo tempo. Poi, nel secondo tempo, loro sono stati superiori. Ora però abbiamo altre partite che dobbiamo approcciare come quella di stasera, per dare un senso alla nostra stagione».

RIMPIANTI – Poi Pioli sottolinea il buon atteggiamento del primo tempo e i rimpianti: «Abbiamo dimostrato di aver preparato molto bene la partita e che le caratteristiche messe in campo erano adatte a mettere in difficoltà l’Inter. Poi in tre minuti è cambiata la partita, l’Inter ha cambiato atteggiamento mentale, ha preso coraggio e siamo diventati più fragili. I rimpianti sono in quei tre minuti, abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere. E’ un peccato non aver pareggiato con Zlatan Ibrahimovic ed è brutto uscire con una sconfitta da una partita così».