Pioli: «KO con l’Inter non peserà. Mancanza gol? Uno l’avevamo fatto»

Stefano Pioli ha parlato durante la conferenza stampa post Inter-Milan di Coppa Italia. Un commento sul gol annullato ai rossoneri e sulla prestazione della sua squadra

Come stai tu e l’umore della squadra qual è.

Sono deluso come i miei giocatori perché volevamo andare in finale ma sono molto motivato per la prossima partita. Due possibilità: piangerci addosso o dimostrare le nostre capacità mentali, fisiche e tecniche per riprenderci. La squadra farà questo. Non siamo stati impenetrabili sia per demerito nostro che per colpa dei nostri avversari. Ci rialzeremo subito.

Pioli, che ne pensa del gol annullato.

L’ho rivisto, si vede che i giocatori dell’Inter protestano tutti per un fallo di mano e Handanovic non protesta. Gol regolarissimo e potevamo riaprirla, abbiamo subito gol nei momenti topici. Il gol poteva riaprire assolutamente la gara perché nella ripresa abbiamo fatto bene.

Pioli, ci sarà un contraccolpo per la sconfitta.

Non deve essere così. Dobbiamo pensare a tutte quelle sfide in cui abbiamo vissuto momenti forti. Domenica incontreremo una squadra forte ma noi crediamo al lavoro e siamo in corsa per il titolo.

Che ne pensa Pioli del risultato e della mancanza del gol nonostante le occasioni create.

Risultato che può non essere veritiero. Potevamo fare gol sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra ha creato, è stata una buona prestazione con un risultato però pesante. Se non fai gol vuol dire che i difensori avversari sono stati bravi oppure per mancanza di precisione. Ma noi il gol l’avevamo fatto.

Può incidere la sconfitta e l’eliminazione sul prosieguo della stagione.

Il KO non deve incidere, noi siamo forti e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo vincere tutte le partite, la squadra è consapevole delle proprie qualità. Ci siamo!