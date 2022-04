Inzaghi : «Vidal forse ci ha rimesso la caviglia! Contento per la finale»

Inzaghi ha appena concluso l’intervista con Inter TV nel post partita del derby col Milan. L’allenatore ha parlato del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi analizza Inter-Milan: «A volte non siamo stati premiati dal risultato, però oggi abbiamo fatto una partita sopra le righe. Un bilancio? Bisogna aspettare, è normale che secondo me stiamo lavorando bene assieme ai ragazzi e alla società. È un lavoro lungo che parte dall’8 luglio, sappiamo com’è cominciato ma è prematuro fare altri discorsi. Caratteristiche? Qualità e umiltà. Abbiamo lavorato di squadra, i cinque subentrati sono entrati nel migliore dei modi. Arturo Vidal probabilmente ci ha rimesso una caviglia per non far ripartire loro sul 3-0, questa unità d’intenti ci servirà. Lautaro Martinez? Come tutti gli altri sta facendo un grandissimo lavoro, chiedo di partecipare in fase di non possesso. Ne ho cinque e devono ruotare, sono contento perché volevamo la finale».