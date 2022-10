Onana: «Porta inviolata, una dedica! Partita speciale per me»

Proseguono le interviste dopo il clamoroso 1-0 di Inter-Barcellona di stasera. Onana ha commentato l’eroico successo del Meazza nel post partita di Inter TV.

TRE PUNTI D’ORO! – André Onana è molto contento per la vittoria di Inter-Barcellona: «Una partita speciale per me, sono stato lì quando ero giovane. La porta inviolata? Rappresenta molto per me, abbiamo concesso poco e voglio dedicare questo risultato ai tifosi. Sono molto contento per come abbiamo giocato in difesa stasera».