Calhanoglu premiato MVP di Inter-Barcellona, nessun dubbio per la UEFA

È Hakan Calhanoglu l’uomo partita di Inter-Barcellona, sfida vinta per 1-0 dai nerazzurri. Successo di straordinaria importanza per la classifica del gruppo C di Champions League. La UEFA ha spiegato il motivo della scelta

IL MIGLIORE − Calhanoglu è stato il migliore in campo di Inter-Barcellona. Il turco ha deciso la gara con un grande gol dalla distanza su assist di Federico Dimarco. Questa la spiegazione della UEFA: “Il suo gol fondamentale e la minaccia che ha rappresentato per il Barcellona durante la partita nel suo insieme”. Grazie alla sua rete, l’Inter ha vinto contro i blaugrana balzando al secondo posto in classifica.