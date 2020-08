Ocampos ammette: “Ho giocato con il dolore ma ne è valsa la pena!”

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia che ieri ha vinto 3-2 la finale di Europa League contro l’Inter, attraverso i microfoni del club ha espresso tutta la sua soddisfazione.

DA INFORTUNATO – Lucas Ocampos si dice soddisfatto per la vittoria maturata ieri sera contro l’Inter in finale di Europa League: «Mio infortunio? Ne è valsa la pena giocare con il dolore. Mi sono divertito! La finale era quello che volevo, e l’ho vinta. Ho avuto due infortuni in carriera e l’ultimo proprio nella settimana più importante della mia carriera, ho dato quello che potevo, ho giocato con il dolore fin quando le gambe non hanno detto basta…».

LA DEDICA – Ocampos parla dell’Inter e dedica la vittoria alla sua famiglia: «Oggi abbiamo affrontato una delle squadre più forti che abbia mai affrontato, dedico questa vittoria a mia moglie, le mie figlie e alla mia famiglia in Argentina».

