Conte: “Siviglia-Inter, equilibrio cambiato da un’occasione. Voglio dire…”

Intervistato ai microfoni di “Uefa.com”, Antonio Conte, allenatore della squadra nerazzurra, ha parlato della sconfitta in Siviglia-Inter, finale di Europa League

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, sulla sconfitta in Siviglia-Inter, finale di Europa League. «È stata una partita difficile per entrambe le squadre e c’è stato molto equilibrio in campo. E un’occasione o una situazione ha potuto cambiare l’equilibrio. Penso che abbiamo avuto l’occasione di segnare con Romelu (Lukaku, ndr) e anche con Gagliardini. E invece abbiamo concesso un gol, con un autogol di Romelu ed è stato molto sfortunato in questa situazione. Ma grandi complimenti al Siviglia, una squadra molto buona con grande esperienza in questa competizione. Molti giocatori hanno vinto questa competizione. Allo stesso tempo voglio dire grazie a tutti i miei giocatori, al mio staff e alle persone che hanno lavorato con me in questa stagione. È stata una stagione veramente difficile per molte ragioni ma sono orgoglioso dei miei giocatori, sono orgoglioso del mio staff e sono orgoglioso di tutte le persone che hanno lavorato con me in questa stagione».