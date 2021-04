Obiang: «L’Inter ha fatto la sua partita. Il Sassuolo lotta, a casa male»

Obiang, intervistato da DAZN, ha commentato la sconfitta del suo Sassuolo contro l’Inter. Il centrocampista è soddisfatto della prestazione ma ritiene che sia mancato qualcosa per uscire dal Meazza con qualcosa in più in classifica.

C’È RAMMARICO – Pedro Obiang è dispiaciuto dopo Inter-Sassuolo: «Ovviamente andiamo a casa male. A prescindere che la classifica sembra tranquilla noi stiamo continuando a lottare: crediamo di essere una squadra forte, che può fare di più. Abbiamo dimostrato di fare qualcosa di più, alla fine c’è mancato quel qualcosa che oggi ci manda a casa senza niente. Loro ovviamente si sono difesi bene, hanno cercato di fare la loro partita così come noi la nostra. Purtroppo nel calcio ci sono gli episodi che fanno la differenza: a volte in positivo, altre in negativo. A noi oggi la fortuna non c’è girata per niente, quindi alla fine loro hanno ottenuto questi tre punti. Difensore centrale nel finale? Diciamo che, alla fine, abbiamo un mister che prova tutto e non lascia niente per caso. È un ruolo che in allenamento abbiamo provato, ha dato risultati e abbiamo provato a farlo anche oggi. Imparare un ruolo in più mi dà più possibilità di giocare, se è così ben venga».