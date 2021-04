Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ha commentato la vittoria di questo pomeriggio per 2-1 sul Sassuolo nel corso di “Sportitalia Mercato”. Ecco le sue dichiarazioni in relazione al successo nel recupero di Serie A.

VERSO L’OBIETTIVO – Per Luca Castellazzi l’Inter è lanciata: «Ha trovato la sua identità e cifra tattica, con questa strategia di aspettare e ripartire. Ha giocatori che nello spazio sono devastanti, e ha trovato anche una dimensione di solidità totale. L’Inter dà l’impressione che è difficile fare gol, oggi il Sassuolo ha segnato nel momento in cui i giocatori pensavano di averla vinta e avevano staccato la spina. Il Sassuolo oggi ha fatto il 70% di possesso palla, nel primo tempo sterile e nel secondo più incisive. Però l’Inter dà l’impressione che si difende, che gli avversari possono giocare. Se non prende gol poi ha i giocatori per farne uno lo e fa sempre».