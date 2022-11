Mkhitaryan: «Nel primo tempo potevamo fare 2-3 gol! Ridurre gap Napoli»

Mkhitaryan rammaricato dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 2-0. L’armeno deluso per le tante occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo

ERRORI − Mkhitaryan sulla sconfitta contro la Juventus: «Nel primo tempo potevamo chiudere la partita facendo due-tre gol ma per sfortuna non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa, non concentrati sul calcio d’angolo prendendo il gol. Poi abbiamo preso il secondo gol e abbiamo perso la partita. Errori? Nel non segnare nel primo tempo. Sappiamo che quando la Juventus segna si difende con tutta la squadra difendendosi molto bene. Quarto KO? Pensiamo partita dopo partita. Non vogliamo pensare al gap di 11 punti tra noi e il Napoli, vogliamo accorciare».