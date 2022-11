Bremer: «Vittoria importante per la Juventus! Io in dubbio fino all’ultimo»

Gleison Bremer dopo Juventus-Inter 2-0, parla della partita sottolineando la prestazione della difesa. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

IN DUBBIO – Bremer dopo Juventus-Inter terminata sul punteggio di 2-0, su Sky Sport ha parlato così: «È stata una partita importante, questa settimana non era difficile perché venivo da un infortunio ed ero in dubbio per questa partita perché ero anche influenzato. Abbiamo fatto una gran gara, la difesa dietro ha reso bene e grazie a Dio abbiamo vinto. Convinzione? Loro stavano davanti, dovevamo fare un passo alla volta. Abbiamo orgoglio e carattere, serve allenarci di più per vincere qualcosa».