Bremer: «Non vincevamo contro l’Inter da 2 anni! Vittoria per dare svolta»

Gleison Bremer si è espresso ai microfoni di Mediaset nel post gara di Juventus-Inter. Il difensore entusiasta per la vittoria contro i nerazzurri che mancava da tanto

SODDISFAZIONE − Bremer sulla vittoria contro l’Inter: «Partita importante da parte di tutti. Abbiamo messo un po’ di tempo per sistemarci, dopo il gol abbiamo gestito meglio la partita. Miglior difesa? Non scontata, col mister tanto lavoro. Poi in attacco possiamo fare gol. Non vincevamo con l’Inter da 2 anni, mio primo Derby d’Italia. Importante vincere per dare una svolta alla stagione. Abbiamo cambiato la forma di giocare, passando dalla difesa a quattro a 3. Bene così».