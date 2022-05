Marotta: «Coppa Italia importante, manca da 11 anni. Grande motivazione»

Beppe Marotta ha parlato a SportMediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia nella splendida cornice dello Stadio Olimpico

MOTIVAZIONI – Queste le parole dell’amministratore delegato nerazzurro: «Juventus-Inter? La Coppa Italia è sicuramente uno dei trofei più importanti dello scenario calcistico italiano ed Europeo. Questo trofeo manca da 11 anni, c’è tanta motivazione, pur sapendo che questo è anche il Derby D’Italia e quindi le motivazioni possono essere ancora più forti. Dybala? Se guardiamo le statistiche del campionato noi siamo il migliore attacco. I nostri attaccanti sono frequenti all’appuntamento col gol, Lautaro è uno di questi. Siamo molto felici di avere questi giocatori e ce li teniamo stretti, vorremmo continuare con loro. Io credo che tutti i calciatori, finché non smettano, possano migliorare. Anche quello di stasera è un accrescimento per la rosa e per tutti quelli che giocheranno. Gli avvenimenti sono due, quello di stasera e quello col Cagliari, dove si gioca una posta importante. Questi appuntamenti fanno bene a tutti, aldilà del prestigio, devono essere considerati un elemento di crescita, in vista della prossima stagione che ci vedrà impegnati nuovamente su tutti i fronti»

STAGIONE – «Doblete o Triplete? Intanto siamo concentrati sull’appuntamento di stasera, poi ci sarà domenica. A fine anno faremo un consuntivo, vedendo se sono stati raggiunti obiettivi importanti. Rinnovo Perisic? L’Inter è tornata, dopo anni di oscuramento, ad essere competitiva. È cambiata la visione attorno alla società, prima magari c’era difficoltà a portare i giocatori, adesso l’Inter ha un brand che facilità le operazioni in entrata. Da parte nostra c’è volontà di continuare con lui, anche dalla sua. Dal punto di vista economico vediamo se ci sarà la possibilità di siglare un accordo che possa farci continuare insieme»

.