Perin: «Supercoppa? Ormai è il passato, conta solo finale di Coppa Italia!»

Perin ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

PASSATO E PRESENTE – Mattia Perin parla così ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter: «E’ importante ma dobbiamo capire che quella partita è il passato. Dobbiamo focalizzarci sulla partita di oggi. Serve carattere per cercare di fare un’ottima prestazione che è l’unica cosa che possiamo controllare. Partita che salva una stagione? Non penso sia così perché abbiamo creato delle cose importanti, è ovvio che la vittoria di stasera potrebbe dare un plus. Inter distratta dal campionato? Penso di no, è una finale e tutti metteranno il 101% per vincere».