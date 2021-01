Marotta: “Inter societÃ  solida! Eriksen? Dinamiche abituali. Il mercato…”

Marotta: “Inter società solida! Eriksen? Dinamiche abituali. Il mercato…”

Beppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Roma-Inter, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha parlato del mercato e della difficoltà economica dei club.

CRISI ECONOMICA – Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Roma-Inter ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sfida di oggi e in particolare della difficoltà economica del club ma non solo: «Sarà una partita importante anche se in una fase interlocutoria. Sarà importante la prestazione e il risultato. Voci riguardo la società? Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la società è solida. Stiamo attraversando un periodo di contrazione nel mondo del calcio. Siamo uomini di sport e spesso queste situazioni portano a una compattezza maggiore e i valori come il senso di appartenenza come onorare la maglia. Sono molto positivo riguardo il nostro futuro».

AGENTE ERIKSEN – Marotta esprime il suo parere in merito a Christian Eriksen e la mossa del suo agente: «Agente Eriksen? Sono dinamiche abitudinali in un mondo particolare. La società adempirà agli obblighi contrattuali».

IL MERCATO – Marotta parla del mercato in entrata e in uscita: «Mercato in entrata? La necessità deve diventare virtù. Dobbiamo valutare quello che è questo gruppo e questa squadra. Le operazioni fattibili non ce ne sono e valuteremo attentamente quello che sarà la riconferma totale di questo gruppo».