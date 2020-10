Maldini: “Milan, gap ridotto con Inter e Juventus. Ora siamo squadra”

Paolo Maldini, direttore tecnico sport del Milan, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dalla sfida contro l’Inter guidata da Antonio Conte. Si è parlato degli obiettivi dei rossoneri e della forza dei nerazzurri

CORAGGIO E FORZA – Maldini non ha dubbi: «La nostra storia recente parte dal post lockdown. Vogliamo continuare così, ma abbiamo già dimostrato di poter affrontare squadre anche più forte di noi. Questa squadra ha dimostrato di avere coraggio. Non pensiamo di essere la squadra migliore del campionato, ma sicuramente siamo squadra. L’Inter ha la rosa più completa e probabilmente sono i favoriti. Sono una formazione solida e forte sotto tutti i punti di vista. Hanno un anno di Conte in più. La scorsa stagione è stata strana e abbiamo preso 18/20 punti dall’Inter. Noi ci sentiamo più vicini all’Inter, alla Juventus, al Napoli o all’Atalanta grazie alle prestazioni degli ultimi 5 mesi».