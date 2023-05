Magnani: «Serata tremenda, inspiegabile lo 0-3 dopo 45′! Scusate»

Magnani chiede scusa ai tifosi del Verona dopo il tremendo 0-6 contro l’Inter. Il difensore non riesce a capacitarsi il punteggio dopo la fine del primo tempo

CHIEDIAMO SCUSA − Giangiacomo Magnani, ai microfoni ufficiali del club scaligero, si esprime sulla sonora sconfitta contro l’Inter: «È stata una serata tremenda, che non ci farà dormire stanotte. Nella prima mezzora abbiamo concesso poco e retto bene: purtroppo, a fine primo tempo, nemmeno noi siamo riusciti a capire cosa fosse successo. Abbiamo una grande possibilità. Dobbiamo chiedere scusa per la prestazione di stasera, soprattutto perché è arrivata qui nel nostro stadio. Però, come squadra, non dobbiamo focalizzarci su quello che è successo, non dobbiamo pensare al risultato, niente è compromesso: abbiamo fatto una grande rincorsa e questa sconfitta non deve interromperla».