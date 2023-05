Adani: «Da stasera si capisce che grande rosa ha l’Inter! Assurde le sconfitte»

Adani dà una propria interpretazione della grande sfida disputata dall’Inter contro l’Hellas Verona (vedi pagelle). Di seguito il pensiero dell’opinionista di “Speciale 90° Minuto” nello studio di Rai 2.

ROSA – Lele Adani dice la sua dopo aver guardato all’opera l’Inter nella sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Intervenuto nel corso della trasmissione “Speciale 90° Minuto” l’ex calciatore afferma: «Oggi non sono entrati Lukaku, Barella, Correa, Bastoni e, ovviamente Onana. Questo per far capire che rosa ha l’Inter. Oggi, forse, è stata la prima volta che non ha cambiato nessuna delle due punte e, infatti, hanno segnato anche alla fine. Quindi sono fresche eventualmente nella partita contro la Roma. Per questo, con una squadra così forte, diventano ancora più inspiegabili le undici sconfitte in campionato dell’Inter. Se la rosa è così forte è giusto esigere. Se ci sono state undici sconfitte è inutile ricondurre a Salerno o alla sconfitta contro la Fiorentina perché gli errori nascono sempre da qualcosa. Simone Inzaghi dice «Abbiamo lavorato». Se tu lavori, e non solo in campo, sull’applicazione, sulle scelte, sulla comunicazione interna, e la squadra fa il suo dovere, allora i pali o le occasioni sbagliate diventano gol. Ed ecco che arrivano cinque gol in due partite col Benfica, tre gol alla Lazio, sei gol oggi, la vittoria che porta l’Inter in finale di Coppa Italia. Lavorare e accettare, anche quando le cose non vanno così bene, le critiche e le analisi. Se sei questa squadra qui non sei assolto dal campionato del Napoli perché, addirittura, l’Inter l’ha battuta».