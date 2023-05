Verona-Inter, pagelle: Calhanoglu spaziale 7, Dzeko da cigno 8!

L’Inter passeggia al Bentegodi e si diverte vincendo contro il Verona con il risultato di 6-0 (vedi report). Edin Dzeko torna a timbrare il cartellino con una doppietta 8, Hakan Calhanoglu tira fuori un bolide 7.

SAMIR HANDANOVIC 6 – Risponde presente quando viene chiamato in causa. Rimane sul primo palo sul tiro di Verdi, poi respinge alta la conclusione di Gaich.

Verona-Inter, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Spinge per alzare il pressing, riesce ad arrivare anche vicino al gol con un colpo di testa sul secondo palo, la specialità di casa.

– dal 57′ MATTEO DARMIAN 6 – Gioca una partita a risparmio energetico, si tiene per occasioni più importanti e va bene così.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Gaich non si muove, fa gol ma nella porta sbagliata. L’olandese sfiora la rete su calcio d’angolo e trova un ottimo Montipò.

FRANCESCO ACERBI 6 – Zaffaroni lo blocca nella prima mezz’ora con un pressing asfissiante al primo tocco, ma il difensore non va in difficoltà e controlla come dovrebbe.

Verona-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Disinnesca Lazovic e mantiene equilibrio, ma non sale e non permette a D’Ambrosio di trovare spazio. Troppo timido, non è una novità.

– dal 65′ MATTIA ZANOTTI 6 – È intraprendente, non ha paura e appena entrato si inserisce alle spalle dell’avversario sul fondo e arriva al cross, ma sbaglia.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Il voto è solo per la perla che tira fuori al 37′. Un bolide dai 30 metri che si abbassa improvvisamente e finisce all’incrocio dei pali, chiudendo la partita.

MARCELO BROZOVIC 7 – Fa il passaggio per il tiro di Calhanoglu, cerca gli inserimenti di Dimarco o D’Ambrosio in avanti. Il suo compito è facilitato dalla concretezza dei compagni in fase realizzativa. Fa anche il secondo assist su un’aggressione alta conclusa ottimamente.

– dal 77′ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Recupera la palla che porta al gol di Dzeko, dà il solito apporto con o senza palla. È una certezza e non lo si scopre quest’oggi.

– dal 65′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Si adegua ai bassi ritmi del match nel secondo tempo, è il suo terreno.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Sulla fascia sinistra è un pericolo costante e si accentra per trovare nuovi spazi creando pericoli. Il suo cross a entrare è decisivo per la rete che indirizza il match, quella di Gaich nella propria porta.

– dal 57′ RAOUL BELLANOVA 6 – La partita è già finita quando entra, deve solo fare il compitino e non spinge alla ricerca del gol.

Verona-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 8 – Finalmente si sblocca anche il cigno. Domani sarebbero stati 4 mesi senza gol in campionato, il bosniaco ritrova la via della rete di sinistro con una conclusione di punta da calcetto. Nella ripresa ancora di sinistro segna la doppietta con un colpo da biliardo all’angolino.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Quando è così in forma è un fattore. Se non segna è decisivo con gli assist, oltre a questo dà grandissimo aiuto in fase di pressing e con i movimenti senza palla. Nel secondo tempo con un pallonetto di immensa qualità trova il diciottesimo gol in campionato, poi il diciannovesimo all’ultimo minuto di partita. Osimhen non è così distante in classifica marcatori.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter deve sprecare meno energie possibili, gli impegni sono tanti e ravvicinati. La sua squadra chiude la pratica Verona in 40 minuti, segna 6 gol e va oltre le difficoltà della prima mezz’ora. Zaffaroni costruisce una gabbia uomo per uomo, il cross di Dimarco rompe l’equilibrio e poi finisce tutto in scioltezza. Quarto posto confermato, terza vittoria consecutiva in campionato e concretezza in fase di rifinitura che non si vedeva da tempo. La qualificazione in Champions League è alla portata, a Inzaghi è richiesta ora continuità prima del Derby.

Le pagelle degli avversari: il Verona di Zaffaroni

VERONA – Montipò 7; Hien 5 (Coppola 6), Magnani 5, Ceccherini 5.5; Depaoli 6, Abildgaard 5.5, Tameze 5, Faraoni 6; Lazovic 5.5 (Doig 6), Verdi 6 (Duda 5.5); Gaich 5 (Djuric 6) All. Zaffaroni 4