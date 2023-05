VIDEO – Salernitana-Fiorentina 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Fiorentina, anticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



ANCORA UN PARI – Salernitana-Fiorentina 3-3 nell’anticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A. Prosegue la serie incredibile di pareggi della Salernitana: otto nelle ultime nove giornate (l’altro è una vittoria). L’eroe di Napoli Boulaye Dia sblocca la partita al 10′, lanciato in campo aperto sulla sinistra per rientrare sul destro e calciare sul primo palo. Risposta della Fiorentina al 36′, con cross dal fondo di Dodò e pareggio di testa di Nicolas Gonzalez. Un gran lancio d’esterno di Erik Botheim manda di nuovo in porta Dia, slalom e destro per il 2-1 al 59′. Ma anche qui i viola reagiscono, trovando il pareggio con Jonathan Ikoné bravo a saltare Guillermo Ochoa e segnare a porta vuota (71′). Rovina però tutto Pietro Terracciano, travolgendo Pasquale Mazzocchi in area su un inserimento centrale. Il rigore è abbastanza netto, lo trasforma ancora Dia: tripletta e quindici gol in questa Serie A. È l’81’, ma dura solo tre minuti il nuovo vantaggio della Salernitana perché la Fiorentina trova il definitivo 3-3 con una punizione di Cristiano Biraghi che passa e inganna Ochoa.

Video con gli highlights di Salernitana-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.