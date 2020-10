Liverani: “Rammarico per il pareggio. Gervinho? Contento sia rimasto”

Fabio Liverani Parma

Le parole del tecnico del Parma, Fabio Liverani, dopo Inter-Parma, ai microfoni di “Sky Sport”

RIMPIANTI – Il Parma raccoglie un punto importante a San Siro, contro un’Inter poco cinica e superficiale. Il tecnico dei ducali, Fabio Liverani, si è espresso così nel post partita, ai microfoni di “Sky Sport”: «Visto il minuto in cui abbiamo subito il pareggio, c’è rammarico. Abbiamo fatto la partita con cuore e sacrificio, ed era quello che potevamo fare in questo momento. Le difficoltà di questo mese e mezzo sono state tantissime. Speriamo che questo periodo passi così da poter lavorare con serenità. Piano partita? Dopo la Coppa Italia, non avendo notizia dell’assenza di Lukaku, non volevo lasciare l’uno contro uno centrale al belga. Se ci fosse stato lui, sarebbero stati problemi. Abbiamo lavorato giovedì e venerdì col modulo di oggi, poi nella notte tra venerdì e sabato abbiamo perso due difensori centrali. La difficoltà è proprio questa: vai a dormire pensando qualcosa e il tampone pre-partita ti può cambiare tutto. Siamo una squadra che deve conoscersi e dunque le difficoltà diventano enormi. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, cercando di applicarsi al massimo. Ma per giocare in un certo modo, la conoscenza tra compagni è fondamentale. Questo è un altro aspetto che ci manca. Ci stanno provando anche nelle difficoltà. La mia richiesta non è totalmente di palleggio, ma di gestire i momenti della partita».

RISORSA – C’è spazio anche per parlare di Gervinho, oggi autore di una doppietta e vicinissimo all’Inter nell’ultimo giorno di calciomercato: «Conosco le dinamiche del mondo del calcio – dice Liverani – e con la società abbiamo deciso di avere dei doppi nei ruoli. Se Gervinho fosse andato via, sarebbe dovuto arrivare qualcuno. Tenermi Gervinho è stata una cosa positiva e oggi ha fatto vedere tutto quello che sa fare. Ma dobbiamo saperlo accendere con più continuità nell’arco dei 90 minuti».