Conte: “Partita dominata dall’Inter, ma bisogna fare gol! Parma snaturato”

Condividi questo articolo

Conte Inter TV

Conte si è presentato anche nella postazione di Inter TV dopo il pareggio contro il Parma. Ecco come ha parlato il tecnico al canale tematico ufficiale nerazzurri al termine del 2-2 del Meazza.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte parla a Inter TV dopo Inter-Parma: «Non è la prima volta che creiamo tanto, arriviamo tanto a tirare non solo con gli attaccanti. Al tempo stesso penso che dobbiamo diventare più cinici, più cattivi e più determinati. Alla fine nel calcio possiamo parlare di tutto, però conta quante volte tiri in porta e la rete si gonfia. Noi, su questo, dobbiamo sicuramente migliorare, altrimenti parliamo di questi ultimi due pareggi. Partite stradominate, ma ci lasciano sicuramente l’amaro in bocca per il risultato finale».

BARRICATE – Conte valuta il tema delle squadre che contro l’Inter si chiudono e basta o quasi: «Si complicano le cose perché, tra virgolette, ce le complichiamo noi. Alla fine se tu fai gol stiamo parlando di una partita bella, dominata da parte dell’Inter: se non fai gol dai ragione all’avversario che viene qui per difendersi. Oggi il Parma, anche dal punto di vista del sistema di gioco, si è snaturato per limitarci. Se noi fossimo stati più determinati e attenti staremmo parlando di una partita vinta e di una buona prestazione. Stiamo parlando di un pareggio: deve dispiacere, deve bruciare a tutti. Dobbiamo capire che possiamo migliorare tanto, sotto porta e in altre situazioni. Anche perché concediamo pochissimo, ma in quel poco ci hanno fatto gol. C’è da migliorare in tutte le situazioni».

DOPPIA TRASFERTA – Conte parla della poca concretezza dell’Inter: «Se uno va a guardare, in maniera obiettiva, il tipo di prestazioni che stiamo facendo da una parte sei soddisfatto e dall’altra arrabbiata. Meritiamo di più, ma dobbiamo capire perché non riusciamo a vincere queste partite».