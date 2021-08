Lazovic: «Risultato bugiardo. Gol di Lautaro Martinez troppo facile!»

Lazovic e il suo Verona sono stati autori di un grande match contro l’Inter, ma non c’è stato nulla da fare contro gli uomini di Inzaghi nella ripresa (vedi articolo). Il centrocampista serbo ha parlato della partita ai canali ufficiali del club veneto.

GOL TROPPO FACILE – Darko Lazovic ritiene che il Verona meritasse di più contro l’Inter, ma il gol di Lautaro Martinez subito ad inizio ripresa ha cambiato tutto: «Risultato che non rispecchia l’andamento della gara. È un peccato perché nel primo tempo avevamo fatto davvero bene. Avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Siamo andato in vantaggio e dovevamo gestirla meglio. Abbiamo preso il primo gol su un fallo laterale, troppo facile. Dobbiamo lavorare e migliorare, quello che conta sono i punti. Dopo le prime partite ne abbiamo zero, adesso dobbiamo lavorare forte e ascoltare il mister per fare punti».

GRAZIE AI TIFOSI – Lazovic ha poi continuato la sua analisi sul match: «Non possiamo subire un gol così facile. Inter ha tanta qualità, ma nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e li abbiamo messi in difficoltà. Nel secondo tempo dopo quel gol ci siamo abbassati, forse troppo. Non è da noi, non la prepariamo mai così. Non siamo riusciti ad attaccare. Vado in nazionale dispiaciuto, non meritavamo di avere zero punti dopo queste due partite. Dopo la sosta dobbiamo concentrarci e andare avanti. Abbiamo tutto per fare un bel campionato, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo ringraziare i tifosi per il sostegno. Abbiamo bisogno di loro, l’anno scorso abbiamo giocato senza. È bello giocare davanti a questo pubblico, per questo dobbiamo migliorare e fare punti».