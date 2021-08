FOTO – Darmian carica la squadra dopo Verona-Inter: «Crederci sempre!»

Darmian è stato autore dell’assist decisivo per il gol con cui Correa ha portato in vantaggio l’Inter contro il Verona. Su Instagram, l’esterno ha caricato l’ambiente dopo la vittoria su un campo difficile.

ASSIST DA DESTRA – Dopo essersi trovata in svantaggio nel primo tempo, l’Inter di Simone Inzaghi ha rimontato il Verona nella seconda frazione di gioco, ottenendo così tre punti meritati (vedi articolo). La giocata decisiva che ha portato in vantaggio i nerazzurri è nata dai piedi di Arturo Vidal e Matteo Darmian, il primo con un lancio preciso sulla fascia destra e il secondo con il cross sul quale si è avventato di testa Joaquin Correa, autore di una doppietta. Per l’argentino un debutto da sogno (vedi dichiarazioni) e per Darmian ennesima prestazione concreta, condita anche da un assist decisivo. “Crederci sempre” è ciò che ha scritto il numero 36 dell’Inter per motivare la squadra a non mollare mai, neanche nei match più complicati come quello contro il Verona di Eusebio Di Francesco. Di seguito il post dal suo account ufficiale.

