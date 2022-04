Lautaro Martinez: «Si parla tanto e non mi piace, dato il massimo per l’Inter!»

Lautaro Martinez è fra i protagonisti della vittoria per 1-3 contro lo Spezia. Il giocatore, autore di un gol e un assist, ha commentato il successo del Picco nell’intervista appena concessa a Inter TV.

ANDIAMO AVANTI – Lautaro Martinez parla al termine di Spezia-Inter 1-3: «Gol di venerdì come con la Salernitana? Sono contento della partita che abbiamo fatto, abbiamo preparato questo in settimana e siamo contenti di aver portato questi tre punti pesanti a casa nostra. Come mi sento? Io sono tranquillo, lavoro sempre per la squadra e per dare una mano ai miei compagni. Sono concentrato sempre sul mio lavoro e niente, tutto quello di cui si parla fuori non lo ascolto. Cerco sempre di pensare alla mia famiglia, a tutti quelli intorno a me che mi vogliono bene e all’Inter, per dare sempre il massimo».

RILANCIATO – Lautaro Martinez dà le sue sensazioni: «Buone, che stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo perso dei punti che sicuramente erano importanti, ma adesso abbiamo recuperato. Abbiamo tutto in mano e dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. È ancora lunga, dobbiamo recuperare e pensare a martedì. Il gol? Ho cercato di mettermela davanti al difensore. Sapevo che Ivan Perisic veniva dentro, quel cross poteva essere a terra: era a mezza altezza, ho provato a toccare il pallone così il portiere non riusciva a prenderla. Era l’unica maniera per colpire il pallone. Si parla tanto e non mi piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono. Quando sto in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre, ma l’importante e quello che conta è l’Inter».