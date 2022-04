Skriniar: «Né io né l’Inter vogliamo mollare di un centimetro! Un obiettivo»

Skriniar è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Spezia-Inter, sfida della trentatreesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 1-3 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

SCINTILLA – Milan Skriniar parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Spezia-Inter: «Secondo me la partita con la Juventus ci ha aiutato tantissimo sotto tutti i punti di vista, oggi stiamo continuando a vincere e soprattutto giocare per vincere. Io mi sento bene, sono contento di poter dare una mano. Sono contento quando la squadra vince, questo è il mio obiettivo. Certo, quando faccio una buona prestazione è ancora meglio. Secondo me dobbiamo continuare come stiamo facendo, oggi ci siamo un po’ complicati la vita alla fine ma sono contento che abbiamo chiuso la partita. Dobbiamo continuare così, le partite sono ancora tante ed è tutto aperto. Io penso che ancora devo lavorare tanto per arrivare ai livelli degli ex campioni dell’Inter. Sono sulla buona strada, non voglio mollare un centimetro né io né l’Inter e vogliamo continuare così. Il periodo negativo? Secondo me abbiamo sbagliato l’atteggiamento nelle partite, poi il calcio è così, sbagli una cosa e ti gira tutto male. Abbiamo avuto la forza di rialzarci, ora il lavoro sta pagando e non dobbiamo mollare. Un paio di partite di blackout ma l’importante è agire».