Lautaro Martinez: «Con Lukaku si è costruito dal primo giorno. Gara a tre»

CRESCITA – Lautaro Martinez dà un giudizio dei suoi tre anni all’Inter: «Quando sono arrivato qua ho fatto adattamento i primi sei mesi. Era normale, arrivando dall’Argentina a un calcio nuovo e a un’altra lingua. Ho dovuto capire come si gioca a calcio qua e i compagni, credo che quest’anno sia stato importante per me: non ho perso nessuna partita, le ho giocate tutte. Anche il lavoro in fase difensiva mi ha fatto crescere, devo ringraziare tutti perché mi hanno dato una mano importante. Mauro Icardi ? Abbiamo parlato, era contento. Mi ha dato una mano grandissima quando sono arrivato qua, per la lingua e altre cose dentro lo spogliatoio. Lui posso solo ringraziarlo, gli voglio sempre bene».

