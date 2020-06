Koulibaly: “L’Inter è venuta qua a metterci in difficoltà! Napoli solido”

Koulibaly ha parlato ai microfoni di “Rai Sport”. Il difensore del Napoli ha commentato la qualificazione in finale di Coppa Italia ottenuta contro l’Inter

NAPOLI IN FINALE – Di seguito le parole di Kalidou Koulibaly: «Sapevamo che oggi era una partita molto difficile. L’Inter è venuta qua per metterci in difficoltà. Abbiamo risposto bene, abbiamo fatto un bel gol e siamo stati molto solidi. Una cosa che ci mancava da tempo. Gennaro Gattuso? Ci ha dato molta fiducia in noi stessi, avevamo perso autostima e lui ce l’ha ridata. Tatticamente ci ha dato un po’ di più, anche saper soffrire. Ci manca ancora un po’ di lavoro però penso che siamo sulla strada giusta. Ci sarà un’altra partita tra tre giorni, penso che saremo pronti. Stanno tornando le cose che facevamo prima, siamo consapevoli che possiamo fare meglio. Tutti i giocatori sono ancora dentro il progetto. Dobbiamo preparare bene la finale, poi vedremo cosa succederà».