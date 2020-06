Gattuso: “Bene nel secondo tempo. 5 cambi plusvalore per il Napoli”

Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di “Radio Rai” subito la conquista della finale di Coppa Italia. Napoli-Inter termina col risultato di 1-1

TRAGUARDO RAGGIUNTO – Dopo il pareggio del San Paolo, che ha regalato l’approdo in finale di Coppa Italia, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato così la partita dei suoi: «È un momento difficile perché sono passati 95 giorni e i calciatori si sono allenati in casa. Ma giocare a calcio è un’altra roba. Questo mese non è stato facile, ogni giorno rischi di perdere giocatori per contratture e piccoli guai fisici. Ci è cambiata la vita, è successa una tragedia e noi siamo come al solito privilegiati. Ma non dobbiamo dimenticare quello che è successo nel mondo. La gara? Avevamo preparato una partita diversa, con pressione ultraoffensiva e più alta. Qualche meccanismo non va ancora. Nei primi 25-30 minuti abbiamo preso gol e concesso troppo campo all’Inter. Nel secondo tempo la squadra ha fatto una buona partita. Potevamo fare meglio nel palleggio perché ci andavamo sempre a chiudere nelle linee di passaggio. Ma va bene così».

RICCHEZZA – Gattuso si concentra poi sull’importanza delle 5 sostituzioni e sulla prestazione di David Ospina, con un errore macroscopico sul gol di Christian Eriksen ampiamente riscattato nell’azione del pareggio partenopeo: «I cinque cambi sono tanta roba, specie per una rosa come il Napoli. Senza quei cambi oggi avrei rischiato Fabián Ruiz che non era al meglio. Per come si muove e cerca la palla, riesce sempre con un singolo movimento ad uscire dalla pressione e penso che farà una grande carriera. Ospina? Abbiamo Alex Meret che è uno dei più forti al mondo, e un giorno sì e uno no vengo massacrato per Ospina, ma so il loro valore. Ospina ha esperienza, ha giocato all’Arsenal tanti anni e ci sta dando tanto. È sempre difficile per me scegliere gli 11 perché il Napoli è una squadra composta da giocatori molto importanti».