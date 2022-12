Jaissle: «Inter squadra top, vista differenza. Ma non ho da rimproverare»

Jaissle, allenatore del Red Bull Salisburgo, non se la prende più di tanto per la sconfitta dell’Inter (vedi highlights). Il tecnico della formazione austriaca non è apparso preoccupato nonostante il 4-0 a Malta.

ULTIMA FATICA – A differenza dell’Inter, che sta riprendendo ora dopo la pausa, il Red Bull Salisburgo si ferma per la sosta invernale. L’allenatore Matthias Jaissle spiega il perché del 4-0 a sfavore: «Anche se i ragazzi hanno provato a dare il massimo nell’ultima partita dell’anno, si vedeva che eravamo scarichi e che siamo reduci da una stagione estremamente intensa. Abbiamo poi affrontato l’Inter, una squadra top che è nel pieno della sua preparazione. Si è potuta sentire la differenza fin dall’inizio, ma non devo rimproverare i miei. Ora si meritano davvero tre settimane e mezzo di ferie».

Fonte: redbullsalzburg.at