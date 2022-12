Meret: «Inter-Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare. Mai calare»

Meret è in Turchia per il ritiro invernale del Napoli, che nel tardo pomeriggio ha battuto di misura l’Antalyaspor (vedi articolo). In zona mista dopo la partita amichevole, il portiere si è espresso sull’avvicinamento al big match con l’Inter.

DALLA TURCHIA CON VISTA INTER – Alex Meret parla al termine dell’amichevole con l’Antalyaspor mettendo Inter-Napoli come obiettivo: «Vincere è sempre importante, perché ci dà fiducia e ci dà morale. Ovviamente è stata una partita dura, visti i carichi di allenamento di questi giorni. Abbiamo creato tante occasioni, alla fine è una buona vittoria: dobbiamo continuare a lavorare in questo ritiro e farci trovare pronti alla prima di campionato. Il Napoli vuole continuare a fare quello che ha fatto finora, vincere e avere risultati positivi tramite il lavoro quotidiano. Non dobbiamo mai calare l’attenzione e fare quello che stiamo facendo».