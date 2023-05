Italiano: «Fiorentina giocato alla pari contro una squadra strepitosa!»

Italiano, uscito sconfitto dalla finale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Fiorentina-Inter (vedi pagelle). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore viola.

A TESTA ALTA – Vincenzo Italiano interviene dopo la sconfitta subita contro l’Inter in finale di Coppa Italia: «Siamo partiti bene e anche dopo il nostro primo gol abbiamo creato presupposti per raddoppiare. Abbiamo concesso questo 1-1 che potevamo evitare. Giochiamo contro la finalista di Champions League e contro un campione del mondo che si è inventato un gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto, creato tantissime palle gol e messo in difficoltà l’Inter. C’è tanto rammarico per questo. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa. Non possiamo mollare perché abbiamo ancora due partire di campionato e una finale. Siamo abituati ad archiviare subito e ripartire dopo qualche sconfitta. Ai ragazzi ho detto che quando si suda e si gioca col cuore non si perde mai. Alza la Coppa Italia l’Inter ma con grande onore torniamo a casa e dobbiamo preparare altri tre impegni importanti. I particolari contano soprattutto quando è una gara secca e la giochi contro questi campioni che al minimo errore ti castigano. Non abbiamo concesso quasi niente e quando ci hanno trovato disuniti ne hanno approfittato, ciò non deve accadere con questi grandi campioni. La qualità che hanno questi calciatori fa sì che riescano ad alzare loro il trofeo ma non credo che Fiorentina abbia fatto una brutta figura. Avremmo dato non so che cosa per alzare questa coppa. Cabral arriva da un buon momento, non ha fatto gol nelle ultime partite ma si sacrifica e aiuta. Normale che non puoi fare quello che vuoi contro tre difensori come quelli dell’Inter. Nelle partite singole avere più concretezza e cinismo ti fa vincere e oggi lui non l’ha avuta».