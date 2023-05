Teotino: «Lautaro Martinez determinante! Sul pallone d’oro…»

Gianfranco Teotino ha commentato la prestazione della Fiorentina contro l’Inter e soprattutto la performance di Lautaro Martinez, che si candida al podio del pallone d’oro vista la stagione condotta dall’argentino fino ad ora

LAUTARO MARTINEZ DA PALLONE D’ORO – Ecco le parole di Gianfranco Teotino su Fiorentina-Inter, con un commento sull’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter: «Se la Fiorentina gioca cosi, ha più possibilità di questa sera in Conference League. Jovic è entrato e ha avuto due occasioni clamorose. La Fiorentina ha un problema, ovvero un centravanti bravo ma che non segna tanto rispetto a quanto produce. Cabral ha segnato 7 gol, che sono pochi per un gioca che così all’attacco come la Fiorentina. Poi, troppe volte lascia spazio alle sue spalle e spesso i due difensori centrali non hanno la malizia per evitare il contropiede avversario. Lautaro Martinez è uno dei più determinanti del mondo, se vincesse la finale di Champions League, magari segnando, se ne può discutere per il Pallone d’oro. Già così potrebbe finire in cima al podio.