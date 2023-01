Inzaghi: «Stasera siamo rimasti lucidi. Due fuori col Milan, Lukaku in forse»

Simone Inzaghi ha parlato nel postpartita di Inter-Verona, gara vinta grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez.

ASSENZE – Simone Inzaghi ha brevemente analizzato la prestazione dell’Inter contro il Verona, sottolineando poi i giocatori che mancheranno mercoledì contro il Milan: «Venivamo da 120 minuti giocati martedì, siamo però rimasti lucidi. Abbiamo segnato subito e nel finale, nonostante un po’ di nervosismo e il fatto di non aver fatto il secondo gol, siamo comunque rimasti compatti. Sapevamo che il Verona poteva crearci delle insidie. Domani mattina vedremo chi è pronto. Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare, valutiamo invece Lukaku giorno per giorno che è limitato da questa infiammazione che ha».

RIPOSO – Inzaghi ha poi fatto il punto sul suo centrocampo e sulla necessità di riposare visti i tanti impegni ravvicinati: «Avevo Calhanoglu e Barella che hanno dato grande disponibilità per stasera dopo i problemi avuti nella partita con il Monza. In queste ultime due partite in mezzo al campo ho avuto tanto anche da Gagliardini, Mkhitaryan e Asllani che hanno fatto davvero bene. Il riposo è importantissimo, avendo la partita di sera abbiamo deciso di restare a Milano e partire poi domani nel primo pomeriggio per l’Arabia Saudita. Sappiamo che è un momento in cui è importantissimo il riposo per gli atleti».

CONTINUITÀ – Inzaghi ha poi concluso sulle possibili speranze scudetto: «Nelle ultime dieci di campionato abbiamo fatto otto vittorie, un pareggio e una sconfitta con la Juventus. Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto una grande continuità. Il Napoli è distante, dobbiamo solo cercare di fare il meglio partita dopo partita. Affrontare le squadre una alla volta sperando di avere tutti a disposizione».