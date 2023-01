Zaffaroni: «Ci è mancato l’ultimo passaggio, create potenziali occasioni!»

Zaffaroni ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Verona. Le sue parole dopo la sconfitta contro i nerazzurri. Tecnico soddisfatto

BUONA PRESTAZIONE − Zaffaroni recrimina per qualche episodio: «Abbiamo preparato un certo tipo di partita e l’abbiamo fatta. Il gol preso subito però non ci ha spostato tanto, abbiamo creato tante occasioni potenziali per fare gol. Sbagliati cross e ultimi passaggi, ma la squadra ha fatto bene contro un avversario di grande livello. Ci è mancato l’ultimo metro per fare meglio. Lasagna giocatore importante, lo abbiamo recuperato all’ultimo facendo una ventina di minuti. Può lavorare bene con Djuric. I ragazzi interpretano il solito gioco del Verona, ormai appreso da anni. A volte siamo un po’ in ritardo, ma i principi sono rimasti gli stessi».

MIGLIORAMENTI − Zaffaroni convinto che il Verona possa crescere: «Il periodo di fermo è stato decisivo, perché prima che io arrivassi la squadra aveva avuto tante defezioni e mai era riuscita a mettere sempre la stessa formazione. Il periodo di stop ci ha permesso di sistemare alcune cose, dobbiamo continuare su questa strada. Quello che stiamo facendo è importante, ma dobbiamo migliorare e provarci fino alla fine».