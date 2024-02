Inzaghi: «Concentrati anche quando dormiamo! Vi spiego Arnautovic-Sanchez»

Inzaghi dopo Lecce-Inter terminata sul punteggio di 0-4, in un’intervista su DAZN ha giustamente elogiato il gioco della sua squadra questa sera, parlando principalmente degli attaccanti e nello specifico Lautaro Martinez, che dopo questa sera ha raggiunto 101 gol in Serie A. Il tecnico poi spiega la scelta di puntare su Alexis Sanchez titolare, lasciando Marko Arnautovic in panchina.

GRANDE RISPOSTA – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Lecce-Inter 0-4, soffermandosi inizialmente sul Capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez deve continuare così! Sta facendo un percorso incredibile, così come successo con Ciro Immobile alla Lazio. Per me è una grande fortuna allenare questo tipo di giocatori. Raggiungere i 36 gol? Questo lo dirà il tempo, lui deve lavorare. Ci saranno tante partite, avevo il dubbio di cominciare con lui o con Arnautovic. Dopo l’Atletico Madrid, Marko ha avuto qualche problemino avendo anche la febbre, ho deciso di partire con Lautaro e va bene così. Alexis Sanchez mi ha dato risposte positive, ha fatto una partita straordinaria. Mi dispiace che non abbia trovato il gol stasera, ma di gol ne ha segnati tanti in carriera. Anche Arnautovic con l’Atletico è stato decisivo».

IL COMMENTO – Simone Inzaghi analizza così la vittoria: «Assolutamente sì, mancano gli ultimi tre mesi di campionato che sono quelli più importanti. Giusto contenti essere delle vittorie del nostro bellissimo percorso, però dobbiamo guardare l’Atalanta che sfideremo tra due giorni e mezzo. Abbiamo bisogno di tutti e la dimostrazione è la partita di questa sera. Io ho la fortuna di avere con me uno staff da più di dieci anni, quindi ci conosciamo a memoria. Lavoriamo tanto, ma abbiamo la fortuna di avere una società che cerca di accontentarci e dei giocatori di grande disponibilità. Per un allenatore vedere la squadra giocare in questo modo è una grossa soddisfazione. Non sono più tranquillo perché mancano ancora tantissime partite. Dobbiamo sempre cercare di migliorarci, abbiamo concesso un’occasione di testa a Blin, ma i ragazzi stasera su un campo difficile hanno fatto un gran lavoro. Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo! Abbiamo avuto un gennaio e febbraio tranquillo riposando, non sarà così nelle prossime partite. Oggi avevamo sei assenti e non è semplicissimo».