Lecce-Inter 0-4, statistiche: risultato largo, ma c’è più equilibrio!

Lecce-Inter finisce 0-4 allo stadio Via del Mare (vedi le pagelle). Sembrerebbe una partita senza storie, in realtà le statistiche dicono tutt’altro. Maggiore equilibrio in campo tra le due compagini.

STATISTICHE – Lecce–Inter finisce con il risultato di 0-4 al Via del Mare ed è un’autentica dimostrazione di forza della squadra di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez apre le marcature al minuto 15 su assist fantastico di Kristjan Asllani di esterno. Nel secondo tempo Davide Frattesi sfrutta un’invenzione di Alexis Sanchez e trova il secondo gol, servendo il numero 10 pochi minuti dopo per il 3-0. Chiude definitivamente i giochi Stefan de Vrij al 68′ su calcio d’angolo battuto da Federico Dimarco. Il risultato dice di un netto dominio nerazzurro, in realtà il primo tempo è stato tutt’altro. Diversi spazi lasciati al Lecce sulla fascia destra, infatti i tiri sono 14. Più addirittura dell’Inter, che ha chiuso con 11 ma prendendo la porta 7 volte a differenza delle 2 dei salentini. Il possesso palla è figlio della ripresa giocata a ritmi più bassi e controllata dagli Inzaghi Boys, che raggiungono il 61%. Lecce molto cattivo durante la partita, difatti sono 13 i falli commessi.

Il vantaggio sulla Juventus rimane di 9 punti e sempre con una partita in meno. Il prossimo appuntamento sarà in settimana con l’Atalanta a San Siro.