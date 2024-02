Lautaro Martinez: «Non è ancora finita! 101 gol? Grazie alla mia famiglia»

Lautaro Martinez è stato intercettato a Dazn dopo la partita tra Lecce e Inter. Il match del Via del Mare si è concluso da pochi minuti col risultato di 4-0.

CRESCITA − Lautaro Martinez parla nel post partita: «Significa tanto questa vittoria, perché stiamo avendo una continuità importante. Sono molto contento, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare così perché non è ancora finita. 101 gol in Serie A? Sono partito a da casa mia a 15 anni e non m’immaginavo tutto questo, grato alla mia famiglia. E’ tutto per loro. Segreto? Lavorare ogni giorno, cercare di migliorare e crescere. Sono giovane e ho tanto margine di miglioramento. Ancora non abbiamo niente in mano. Higuain e Immobile? Ci proverò a raggiungerli, ma importante è che l’Inter vinca. Il loro numero è straordinario, io devo continuare nel mio percorso. Tutti questi gol aiutano la squadra e bisogna continuare così. L’Inter più forte? Ha tanta continuità, dopo la finale di Champions League credo che siamo migliorati tanto. Ma non dobbiamo rimanere fermi, bisogna alzare il livello ogni giorno. E cercare di mettere dubbi al mister».