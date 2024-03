Inzaghi: «Sanchez bravissimo! Inter, dobbiamo spingere»

Inzaghi festeggia al meglio la panchina numero trecento in Serie A, con la dodicesima vittoria in altrettante partite del 2024. Dopo Inter-Genoa, l’allenatore si è fermato anche a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta cosa significhi il 2-1 di Inter-Genoa: «Chiaramente vogliamo continuare così. Chiaramente sappiamo che abbiamo degli avversari contro, stasera incontravamo un’ottima squadra ed era la quinta partita in pochissimo tempo. Sappiamo che ne mancano altre tre prima della sosta, dobbiamo spingere e fare quanti più punti possibili. L’azione del primo gol con chi non ha giocato così spesso? Penso che la testimonianza siano queste partite: abbiamo cambiato tanti interpreti e hanno fatto benissimo. Sono molto soddisfatto, vittoria voluta insieme. Ogni partita nasconde delle insidie, poi chiaramente le ultime sono state vinte largamente ma hanno creato tutte delle difficoltà. Stasera il Genoa è venuto a fare la sua partita, probabilmente sul 2-0 potevamo fare il terzo ma grazie al loro eurogol si è riaperta».

CIFRA TONDA – Per Inzaghi panchina numero trecento in Serie A. Il suo commento: «Chiaramente sono contento di quello che abbiamo fatto e prodotto. Sono stato in due grandissime società come Lazio e Inter che mi hanno permesso di raggiungere quattrocento panchine, contando anche le coppe. Ho sempre avuto il sostegno di queste due società e di queste due tifoserie eccezionali. Il rigore lasciato ad Alexis Sanchez? È stato bravissimo. Ma l’ho detto a più riprese: Sanchez e Marko Arnautovic per me stavano facendo tantissimo per la squadra e per il gruppo. Al di là che adesso hanno fatto gol e assist è tanto tempo che dico che per noi sono stati fondamentali. Dovranno esserlo ancora di più da qui alla fine».